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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة عاطل للجنايات لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة

الأحد 07/مارس/2021 - 02:10 م
عاطل
عاطل
ندى حمدي
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قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الأحد، إحالة عاطل لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بأوسيم.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن تورط عاطل في ترويج المواد المخدرة بمنطقة أوسيم، وعقب إعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، اعترف بالاتجار بها لتتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم، إلى حيازة عاطل لمواد مخدرة لترويجها بين عملائه والاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين للمتهم وألقى رجال المباحث القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش معدة للبيع وهاتف محمول، ومبلغ مالي من حصيلة ترويجه المضبوطات، وبمواجهة المتهم اعترف أمام رجال المباحث بالاتجار بالمواد المخدرة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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