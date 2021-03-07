ضبط مدير مخبز استولى على 10 ملايين جنيه من أموال الدعم بالقليوبية

تمكنت مباحث التموين بالقليوبية، من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى لاستيلائه على 10.382.811 جنيه من أموال الدعم، وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق.وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا يفيد بضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي لاستيلائه على مبلغ مالي قدره 10.382.811 جنيه من أموال الدعم من خلال التلاعب واختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا دون إنتاجه فعليًا والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82%، وبيعها في السوق السوداء دون إنتاج فعلي للخبز.كما تم ضبط ثلاجة لحفظ اللحوم والمواد الغذائية بها 6.17 طن لحوم ومقطعات دواجن يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامةـ طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية لطرحها للبيع بالأسواق بقصد الغش.