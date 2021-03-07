الالتزام شعار الامتحانات في 14 كلية ومعهد بجامعة القناة

انطلقت صباح اليوم، ثاني أيام الأسبوع الثاني من امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021، والتي ضمت 14 كلية بالإضافة إلى المعهد الفني للتمريض.وتضم قائمة الكليات التي بدأت الامتحانات ( كلية التربية الرياضية، والكلية المصرية الصينية، وكلية التربية والآداب، وكلية الصيدلة، وكلية السياحة، وكلية الألسن، وكلية التجارة، وكلية الهندسة، وكلية الزراعة، وكلية العلوم، وكلية الطب البيطري، وكلية الحاسبات والمعلومات).و أشار الدكتور أحمد زكي، رئيس الجامعة، أن الامتحانات تسير بشكل هادئ ومنتظم في جميع الكلياتمؤكدا على التزام الجميع سواء الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس أو المراقبين بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجامعة طوال فترة الامتحانات.و من جانبه تفقد الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، في جولة سير الامتحانات داخل الكليات، مشيدا بالمجهود الذى يقوم به عمداء ووكلاء الكليات والأساتذة الذين يضعون أسئلة الامتحانات وحرصهم على التواجد داخل اللجان الامتحانية، والرد على أي استفسار يخص المادةكما أشاد نائب رئيس الجامعة بالمراقبين داخل اللجان الامتحانية وحرصهم على توفير المناخ المناسب للطلاب من أجل أداء الامتحانات في راحة وهدوء.و حرص نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، على الاطمئنان على طالب كلية التمريض الذى أجريت له عملية الزائدة، وحرص الطالب على أداء الامتحانات داخل لجنة خاصة بالكلية.