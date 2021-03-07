مهام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ

حددت المادة 49 من لائحة مجلس الشيوخ التي أقرها مجلس النواب، وصدرت مؤخرًا، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها، مهمة لجنة الدفاع والأمن القومى ببحث شئون الأمن القومي، والعمل على أمن الدولة الخارجى ومعاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.كما تختص لجنة الدفاع والأمن القومي بالبحث في شئون الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة، وشئون القوات المسلحة، والنظر في التشريعات المتعلقة بضباط القوات المسلحة وأفرادها، ومن فى حكمهم، وهيئة الشرطة، والدفاع المدنى والدفاع الشعبي، والطوارئ.وتبحث لجنة الدفاع والأمن القومي مكافحة الإرهاب، والتعويض العادل للمتضررين من الإرهاب وبسببه، وما يتصل بشئون الأمن والدفاع فى المحافظات الحدودية، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالدفاع والداخلية والأمن العام.