«الصحة» تستعد لإطلاق حملة للتوعية بلقاحات كورونا

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان عن أن الوزارة ستطلق حملة توعية باللقاحات والتطعيمات في ظل البدء في تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.وأوضح المصدر، لـ«الدستور»، أن الحملة ستشمل كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي.يذكر أن وزارة الصحة والسكان بدأت في تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا منذ يوم الخميس الماضي، وما زالت تستقبل طلبات المواطنين للحصول على اللقاح.