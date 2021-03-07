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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

الاحتلال يعتقل شابًا في جنين

الأحد 07/مارس/2021 - 02:00 م
الاحتلال يعتقل
الاحتلال يعتقل
وكالات
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من بلدة السيلة الحارثية، غرب مدينة جنين.

وذكر منتصر سمور، مدير نادي الأسير في جنين، لـ"وفا"، اليوم الأحد، أن الاحتلال اعتقل الشاب محمد حسام مصطفى جرادات، حيث كانت آثاره قد اختفت منذ يومين.

وأشار «سمور» إلى أن عائلة الأسير «جرادات» أبلغت بأنه تم اعتقال نجلها أثناء تواجده قرب بلدة برطعة، جنوب غرب جنين.


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