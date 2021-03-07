الاحتلال يعتقل شابًا في جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من بلدة السيلة الحارثية، غرب مدينة جنين.وذكر منتصر سمور، مدير نادي الأسير في جنين، لـ"وفا"، اليوم الأحد، أن الاحتلال اعتقل الشاب محمد حسام مصطفى جرادات، حيث كانت آثاره قد اختفت منذ يومين.وأشار «سمور» إلى أن عائلة الأسير «جرادات» أبلغت بأنه تم اعتقال نجلها أثناء تواجده قرب بلدة برطعة، جنوب غرب جنين.