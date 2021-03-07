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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة 5 متهمين بفض اعتصام النهضة لـ5 أبريل

الأحد 07/مارس/2021 - 02:10 م
تأجيل محاكمة متهمين
تأجيل محاكمة متهمين
عادل عبد العال
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قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة معتز خفاجي، اليوم الأحد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث فض اعتصام النهضة» لجلسة 5 أبريل للمرافعة.

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد بتدبيرهم تجمهرا هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

كما جاء بأمر الإحالة أن المتهمين ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطني ومرتادي محيط ميدان النهضة وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذًا للأمر القضائي الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التى وقعت بمحيط دوائر ميادين ورابعة العدوية والنهضة.

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