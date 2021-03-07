«نساء مصر» تهنئ المرأة بيومها العالمي: أثبتت وجودها وحققت مبدأ المساواة

هنأت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، المرأة في جميع ربوع العالم بمناسبة يومها العالمي، مشيرة إلى أن هذا اليوم أصبح يمثل علامة فارقة في تاريخ المرأة، حيث أن العالم أيقن أهمية وجود المرأة سواء في بيئة العمل أو المنزل أو المواقع القيادية المختلفة.وقالت العبسي، في بيان لها، إن المرأة استطاعت إظهار كافة المؤشرات التي تؤكد على كم المؤهلات والقدرات التي تمتلكها وجعلتها تشارك الرجل في التنمية وحققت مبدأ المساواة بين الجنسيين، وأكدت أنه ليس شعارا بل أصبح واقعا ملموسا.وأوضحت أنه على مستوى المرأة المصرية، حققت العديد من الإنجازات والبطولات التي إستطاعت بها إثبات وجودها ودفع القيادة السياسية إلى وضع خطة لتمكين المرأة مشتملة على كافة المحاور وأعطتها بموجبها امتيازات عدة استطاعت المرأة استغلالها أفضل استغلال، وأصبحت المرأة المصرية اليوم تشارك في دواوين الوزارات والقضاء، واخترقت ملفات عدة ووضع بصمات فارقة عملت على معالجة الكثير من القضايا.وأشارت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، إلى أن الفضل في المكانة التي وصلت إليها المرأة المصرية ترجع إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، فهو يعد أول رئيس مصري يؤمن بحقوق المرأة ومكانتها بهذه الدرجة، فأنصف المرأة في كافة الحقوق وأعطاها كافة الواجبات وحرص على المحافظة على تلك الحقوق والتأكيد عليها في التشريعات والقوانين تكريما لدورها الكبير وعُرفانا بحجم التضحيات التي بذلتها ومشاركتها الفعالة في بناء الدولة المصرية الحديثة.