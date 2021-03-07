الأنبا باسيليوس يُطلق دورة جديدة للمخطوبين الكاثوليك في المنيا

اعلن مركز قانا الجليل الكاثوليكي للعائلة المسيحية والحياة بالايبارشية، عن دورة جديدة لابناء الكنيسة القبطية الكاثوليكية من المخطوبين.قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن الدورة من المُقرر أن تبدأ يوم الجمعة، الموافق الثاني عشر من مارس الجاري.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن آخر يوم للدورة هو يوم الجمعة، الموافق التاسع من أبريل المقبل.تستعد الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، وذلك غدًا الإثنين، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.