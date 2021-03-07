بسبب الأجور.. نقابة طبية بريطانية تحذر من إضرابات العاملين

تواجه الحكومة البريطانية تحذيرات جديدة من إضراب العاملين، وأزمة في قوائم الانتظار، في حال مضت في تنفيذ الزيادة المثيرة للجدل التي تقدر بـ 1% في أجور العاملين في قطاع الرعاية الصحية.وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا أن نقابة " يونايت" التي تضم في عضويتها أكثر من 100 ألف من العاملين في قطاع الصحة قالت إن الافتقار لزيادة جيدة سوف يؤدي لنقص عدد العاملين للقيام بالعمليات الحيوية.ويأتي أحدث تحذير في الوقت الذي يستمر فيه الجدل بشأن توصية الحكومة بزيادة الأجور بنسبة 1.%وحذر الوزراء من احتمال تنظيم العاملين لإضراب عن العمل، في حين طالبت نقابة يونايت المواطنين بالانضمام لإجراء احتجاجي يتمثل في " تصفيق بطي" مساء الخميس المقبل لإظهار غضبهم إزاء الحكومة.