إصابة شخص بطلق ناري في منجم جنوب البحر الأحمر

أصيب شخص بطلق نارى إثر إطلاق أحد الأشخاص النار عليه بسبب خلافات فى التنقيب عن خام الذهب، بالقرب من منجم الفواخير غرب القصير، جنوب البحر الأحمر، وتحديدا بالكيلو 90 طريق "القصير- قفط"، وتم نقل المصاب لمستشفى القصير المركزى لتلقى العلاج.تلقت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر بلاغًا يفيد بإصابة شخص بطلق نارى بالقرب من منجم الفواخير غرب القصير، وتحديدا بالكيلو 90 طريق "القصير- قفط"، باتجاه قنا، وعلى الفور تم التنسيق مع إحدى نقاط الإسعاف المتمركزة على الطريق، وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقل المصاب لمستشفى القصير المركزى لتلقى العلاج.وأكد مصدر أمني أنه كان هناك خلافات بين مجموعة أشخاص على الدخول للتنقيب عن خام الذهب داخل المنجم، وتتطورت إلى أنه قام أحد الأشخاص بإطلاق النار مما أصاب أحدهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة للتحقيق.