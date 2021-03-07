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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بهاء سلطان وأحمد سعد يقدمان تترات «ملوك الجدعنة»

الأحد 07/مارس/2021 - 02:13 م
بهاء سلطان
بهاء سلطان
دعاء عبد المقصود
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تعاقدت الشركة المنتجة لمسلسل "ملوك الجدعنة" والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، مع كل من بهاء سلطان وأحمد سعد لغناء تتري البداية والنهاية للمسلسل.

ويواصل صناع العمل وعلى رأسهم نجما المسلسل مصطفى شعبان وعمرو سعد، تصوير مشاهد المسلسل في لبنان بشكل مكثف.

ويجسد مصطفى شعبان خلال العمل شخصية "سفينة"، أما عمرو سعد فيقدم شخصية "سارية"؛ حيث ينتمي المسلسل لنوعية أعمال الدراما الشعبية وتدور أحداثها داخل الحارة.

"ملوك الجدعنة" سيناريو وحوار عبير سليمان وأمين جمال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج صادق الصباح وأنور الصباح، ومن بطولة مصطفى شعبان وعمرو سعد وياسمين رئيس، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، دلال عبدالعزيز، محمد عبدالعظيم، ووليد فواز وغيرهم.

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