القباج: نعمل على مشاركة الشباب في الأنشطة التوعوية لصندوق مكافحة المخدرات

صرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن انتخابات الوحدات التطوعية بصندوق علاج الإدمان تتم بأسلوب ديمقراطي حر.وقالت فى تصريحات صحفية اليوم خلال انتخاب الوحدات، ينتخب المتطوعون لدى صندوق مكافحة الإدمان في كل محافظة رئيس وحدتها التطوعية وأعضائها وفق هيكل إداري محدد، ولفترات زمنية محددة، كما تحرص وحدة التطوع بالصندوق على خلق فرص تطوعية تتلاءم مع اهتمامات الشباب، بحيث تكون تجربة الشباب في العمل التطوعي ذات منفعة مزدوجة للمتطوع والصندوق وتمكنه من بناء قدرات المتطوع في المجالات التي تتفق مع قدراته واهتماماته فيثري سيرته الذاتية وخبراته العملية والعلمية.وأشارت إلى حرص وزارة التضامن على الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية لاسيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطى المخدرات.وأوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن من ضمن المهام الوظيفية لرؤساء وحدات التطوع ونوابهم على مستوى كافة المحافظات، المشاركة في إعداد الخطط والاستراتيجيات التي يضعها الصندوق للوقاية من تعاطى المخدرات وتنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، بجانب الإشراف على جميع مهام وحدات التطوع ومنسقي الوحدات والمتطوعين وأيضا القيام بمراجعة السياسات والإجراءات الخاصة لوحدة التطوع في كل محافظة بشكل دوري والمساهمة في تطوير أداء المتطوعين بشكل مستمر، بجانب التنظيم لكافة الفعاليات والبرامج والانشطة التي يقرها الصندوق أو تقترحها وحدة التطوع، وكذلك المشاركة المستمرة بكافة فعاليات الأعياد القومية والعالمية.وأشار إلى أنه يخضع رئيس الوحدة لتقييم ربع سنوي بتقرير من مشرف المحافظة لضمان الاستمرارية في تنفيذ المهام الموكلة له.‪ ‬كما يتسم رؤساء الوحدات التطوعية المنتخبين بالقدرة على إدارة الفعاليات والتواصل الفعال مع المتطوعين، وتحفيزهم،والعمل ضمن فريق جماعي وتكوين علاقات فعالة والإفادة منها بجانب العمل علي نشر والتعريف بجميع البرامج والحملات التي ينفذها الصندوق للوقاية من تعاطي المواد المخدرة، والإشراف على تنظيم الندوات والفعاليات الكبرى للصندوق داخل المحافظة، كذلك التنسيق مع الجهات المختلفة داخل المحافظة لتنفيذ أنشطة وبرامج الصندوق.