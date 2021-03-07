قداسة البابا يعزي أبناءه في إيبارشية بني مزار في نياحة أسقفهم

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ التعزية في مثلث الرحمات الأنبا أثناسيوس أسقف بني مزار والبهنسا، الذي رقد في الرب بشيخوخة صالحة أول أمس.وقال قداسة البابا خلال عظة قداس سيامة الأساقفة الجدد: قبل أن أقول لهم كلمة، أحب أن اذكر بالخير أخينا الحبيب المتنيح نيافة الأنبا أثناسيوس أسقف بني مزار الذي تنيح منذ يومين، هذا الأسقف الذي عمل وأجتهد وخدم في مصر وخارج مصر وفي سنواته الأخيرة حمل صليبًا ثقيلًا من المرض وكمل الله أيامه وأنتقل إليه، نذكره بكل خير ونطلب صلواته وتشفعاته من أجلنا ومن أجل الكنيسة كلها ونصلي من أجل أن يعزي الله هذه الإيبارشية ويعزي الآباء الكهنة والشمامسة والخدام والخادمات وكل شعب هذه الإيبارشية المحبة للمسيح.