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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الكشف على 1528 مريضا في قافلة طبية لقرية السلسول بجمصة

الأحد 07/مارس/2021 - 01:22 م
قافلة
قافلة
عمرو الحوتى
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أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية فى بيان لها، اليوم الأحد، أنه في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين في أماكنهم، وتنفيذا للمبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وتحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة- وجه الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، بقافلة علاجية مجانية لقرية السلسول بجمصة خلال يومي 5، 6 مارس الجاري.

وأضاف البيان أنه تم توقيع الكشف الطبي على 1528 مريضا خلال اليومين، وضمت القافلة عدد 10 عيادات متخصصة شملت  2 عيادة باطنة و2 عيادة أطفال وعيادة جلدية وعيادة جراحة وعيادة أسنان، وعيادة عظام وعياده نسا وتنظيم أسرة، كما تم توفير 140 صنف علاج للحالات، كما تم إجراء عدد 386 تحاليل مختلفة للمرضى، وإجراء 172 حالة أشعة عادية وموجات صوتية للمرضى.

وأشار البيان إلى أنه أقيم على هامش القافلة 34 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 141 مريضا للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم تحويل 11 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، كما تم إصدار 17 قرار  علاج على نفقة الدولة للمرضى.

ومن جانبه أكد الدكتور سعد مكى وكيل الوزارة، استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناه عن المرضى.
الكشف على 1528 مريضا في قافلة طبية لقرية السلسول بجمصة
الكشف على 1528 مريضا في قافلة طبية لقرية السلسول بجمصة
الكشف على 1528 مريضا في قافلة طبية لقرية السلسول بجمصة
الكشف على 1528 مريضا في قافلة طبية لقرية السلسول بجمصة
الكشف على 1528 مريضا في قافلة طبية لقرية السلسول بجمصة
الكشف على 1528 مريضا في قافلة طبية لقرية السلسول بجمصة
الكشف على 1528 مريضا في قافلة طبية لقرية السلسول بجمصة
الكشف على 1528 مريضا في قافلة طبية لقرية السلسول بجمصة
الكشف على 1528 مريضا في قافلة طبية لقرية السلسول بجمصة
الكشف على 1528 مريضا في قافلة طبية لقرية السلسول بجمصة

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