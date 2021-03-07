نائب رئيس جامعة طنطا يتابع الإجراءات الوقائية أثناء الامتحانات

تفقد الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، اليوم الأحد، امتحانات كلية طب الأسنان بالجامعة، لمتابعة سير الامتحانات العملية الخاصة بالبرنامج الدولي نظام الساعات المعتمدة، يرافقه الدكتور حاتم أمين عميد الكلية والدكتورة عبير دراج، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.وقام نائب رئيس الجامعة، بمراجعة مدى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، من أعمال التعقيم والتطهير للمباني، وتقليل الكثافة الطلابية داخل اللجان، ومراعاة المسافات الآمنة حفاظا على صحة وسلامة الطلاب.