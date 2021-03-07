رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بدء تصوير «القضية 404».. أول مسلسل عربي معظم أبطاله من ذوي الهمم

الأحد 07/مارس/2021 - 01:21 م
القضية 404
القضية 404
منار إبراهيم
طباعة
كشف المخرج الشاب محمد الأنصاري مخرج مسلسل "القضية 404" المقرر تصويره للعرض الرمضاني، عن أسماء الفنانين المشاركين في المسلسل، الذي يعالج قضايا الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة "ذوي الهمم".

و المسلسل من تأليف الناطق الأصم، رامز عباس، ومعالجة درامية للسيناريست محمد الصباغ، إخراج محمد الأنصاري الذي يستخدم تقنيات إخراجية جديدة وأماكن تصوير غير متوقعة، لدمج ذوي الإعاقة في مجال الفن والميديا من أماكن التصوير، والوجوه الشابة والنجوم من المشاركين بالعمل.

ويعتبر المسلسل أول عمل درامي بالوطن العربي لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بمجال الفنون ويمثل تحركا فنيًا جديدًا في أوساط المجتمع العربي، للتدليل علي قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة في اقتحام المجال الفني، وهي الرسالة التي تأسست عليها مبادرة "عالم مواز للفنون المعاصرة".

وأكد مخرج العمل أن المشروع يعد أول مسلسل درامي على مستوى الوطن العربي، معظم أبطاله من ذوي الهمم، موضحا أن فكرة المشروع أطلقتها منذ فترة "مبادرة عالم موازِ للفنون المعاصرة" ضمن مشروعها القومي لدمج ذوي القدرات الخاصة في عالمي الفن والميديا، مضيفا أن فريق الإعداد من الفنانين الشباب وعدد من الفنانين الكبار الداعمين للفكرة، إيمانًا منهم برسالة المسلسل ومحتواه ودعما منهم للأشخاص ذوي القدرات الخاصة.

وكشف المخرج عن قائمة أبطال المسلسل، الفنان ياسر عزت، والفنان محمود عطيان، والفنانة عزة أبو الدهب، والفنانة زينب عبد الكريم، والفنانة عزة السيد، والفنان أحمد فؤاد، والفنان محمود المتولي، بالإضافة الى مشاهير منصة "التيك توك" تومي، بابا تومي، موضحا أن هناك عدد كبير من الفنانين الشباب الموهوبين أمثال الفنان محمد الرفاعي، أدهم سعد، حازم كرارة، محمد الفارس، مي السباعي، حسام قنديل، إبراهيم عطية، محمد فايز، بلال الشاعر، يسرا فرج، شيرين عاصم الأبيض، شريف التركي، سهي الشرقاوي، نفرتيتي ،ايمان جمال، حسن محمد، سامح كمال، محمد العمروسي، غادة عادل، عادل الصاوي، سها شوقي، حسام طلبة، حنان البغدادي.

وأضاف أن هناك مشاركة للممثلين من ذوي القدرات الخاصة، وهم هبة أسعد أول مضيفة طيران، وعبد الرحمن عرام، أول طالب دمج بجامعة بنها، ومريم وجيه، أول طالبة داونسندروم بكلية الفنون الجميلة، ومريم نعيم، راقصه باليه بالمعهد العالي للباليه بأكاديمية الفنون، ويحيي عماد، أول الطلاب من الداونسندروم بالمعهد العالي للبالية بأكاديمية الفنون، وسارة طه، ممثلة مسرحية من قصار الطول، وهشام عبد السلام، لاعب في فريق اتحاد الشرطة الرياضي، وسيد محروس، طالب بالصف بمعهد السينما قسم رسوم متحركه "عازف طبلة "، وأميرة حربي نجمة تيك توك، وأدهم حسام، بطل جمهوريه في السباحة، وكابتن مصطفي أبو الفتوح، بطل العالم في الكاراتيه، والطفلة جومانا، ورحمة البدراوي عازفة السكليفون، محمد حازم الجمل الطالب بالجامعة الكندية وبطل سباحة، ومحمد الحسيني، سباح المانش، ومحمد حمدي، ميسي أول متسلق جبال من الداونسندروم، وميرنا ياسر التي شاركت في فيلم مع خالد النبوي، رحمة عبد المنعم، وعبد الرحمن عبدالعال، راقصي فنون شعبية من الداونسندروم، وهاجر جمال "مادونا"، أول ممثلة صماء وأول طالبة بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

موضوعات متعلقة

«الصحة» تحذّر من الإفراط فى تناول الأدوية والفيتامينات

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي موقع التضامن الاجتماعي

16 مصريًا بقائمة فوربس لأقوى الرؤساء التنفيذيين بالشرق الأوسط

الباز: إثيوبيا تسير في طريق العناد لأبعد مدى في قضية سد النهضة

الصور

image description

الكشف مجانا على 1451 مواطنا في قافلة طبية بدمياط

image description

تعليم دمياط: لم نتلق أى شكاوى من امتحان الشهادة الإعدادية

image description

حفاظًا عليه.. «الدستور» في مهمة إنقاذ عقار تراثي (فيديو وصور)

image description

جامعة أسيوط: استقبال 28 مريض كورونا للعلاج بالمستشفى الجامعي الرئيسي

image description

عصام سعد يعلن الانتهاء من إصلاح الهبوط الأرضي بأسيوط

الأكثر قراءة

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

الروابط مزيفة.. «التعليم» تكشف موعد نتيجة الأول والثانى الثانوى

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

«زوجته فقدت النطق».. كشف لغز قتل عريس وقطع عضوه الذكري في السلام

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

حقيقة وجود تردد لقناة coc القبطية

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي تكافل وكرامة

بسبب الأجور.. نقابة طبية بريطانية تحذر من إضرابات العاملين

كيف حظيت المرأة بمكانة كبيرة في فنون مصر القديمة؟

أيام زمان

لماذا رفضت سعاد حسنى العمل مع فريد الأطرش فى «زمان ياحب»؟

«غنت بأكثر من لغة» حكاية لولا صدقى فى السينما

«الأرشيف يشهد».. مسرحية «بودي جارد» تنتصر على الجميع رغم الانتقادات

«النص وعوامل أخرى».. مخرج «الملاحم» يكشف أسباب قبوله تقديم أعماله

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
جيل ورا جيل
عمرو خالد
كيف يكون الذكر وسيلة للإبداع؟
ماجد حبته
ما بعد زيارة الخرطوم
د.أحمد الخميسى
عندما تعيش على أنك مصطفى وأنت إبراهيم!
المزيد

الثقافة

البحارة

ريش أخضر ينبت من قلبى

الأم والابنة

لن يصمت القلم