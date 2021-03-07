بدء تصوير «القضية 404».. أول مسلسل عربي معظم أبطاله من ذوي الهمم

كشف المخرج الشاب محمد الأنصاري مخرج مسلسل "القضية 404" المقرر تصويره للعرض الرمضاني، عن أسماء الفنانين المشاركين في المسلسل، الذي يعالج قضايا الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة "ذوي الهمم".و المسلسل من تأليف الناطق الأصم، رامز عباس، ومعالجة درامية للسيناريست محمد الصباغ، إخراج محمد الأنصاري الذي يستخدم تقنيات إخراجية جديدة وأماكن تصوير غير متوقعة، لدمج ذوي الإعاقة في مجال الفن والميديا من أماكن التصوير، والوجوه الشابة والنجوم من المشاركين بالعمل.ويعتبر المسلسل أول عمل درامي بالوطن العربي لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بمجال الفنون ويمثل تحركا فنيًا جديدًا في أوساط المجتمع العربي، للتدليل علي قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة في اقتحام المجال الفني، وهي الرسالة التي تأسست عليها مبادرة "عالم مواز للفنون المعاصرة".وأكد مخرج العمل أن المشروع يعد أول مسلسل درامي على مستوى الوطن العربي، معظم أبطاله من ذوي الهمم، موضحا أن فكرة المشروع أطلقتها منذ فترة "مبادرة عالم موازِ للفنون المعاصرة" ضمن مشروعها القومي لدمج ذوي القدرات الخاصة في عالمي الفن والميديا، مضيفا أن فريق الإعداد من الفنانين الشباب وعدد من الفنانين الكبار الداعمين للفكرة، إيمانًا منهم برسالة المسلسل ومحتواه ودعما منهم للأشخاص ذوي القدرات الخاصة.وكشف المخرج عن قائمة أبطال المسلسل، الفنان ياسر عزت، والفنان محمود عطيان، والفنانة عزة أبو الدهب، والفنانة زينب عبد الكريم، والفنانة عزة السيد، والفنان أحمد فؤاد، والفنان محمود المتولي، بالإضافة الى مشاهير منصة "التيك توك" تومي، بابا تومي، موضحا أن هناك عدد كبير من الفنانين الشباب الموهوبين أمثال الفنان محمد الرفاعي، أدهم سعد، حازم كرارة، محمد الفارس، مي السباعي، حسام قنديل، إبراهيم عطية، محمد فايز، بلال الشاعر، يسرا فرج، شيرين عاصم الأبيض، شريف التركي، سهي الشرقاوي، نفرتيتي ،ايمان جمال، حسن محمد، سامح كمال، محمد العمروسي، غادة عادل، عادل الصاوي، سها شوقي، حسام طلبة، حنان البغدادي.وأضاف أن هناك مشاركة للممثلين من ذوي القدرات الخاصة، وهم هبة أسعد أول مضيفة طيران، وعبد الرحمن عرام، أول طالب دمج بجامعة بنها، ومريم وجيه، أول طالبة داونسندروم بكلية الفنون الجميلة، ومريم نعيم، راقصه باليه بالمعهد العالي للباليه بأكاديمية الفنون، ويحيي عماد، أول الطلاب من الداونسندروم بالمعهد العالي للبالية بأكاديمية الفنون، وسارة طه، ممثلة مسرحية من قصار الطول، وهشام عبد السلام، لاعب في فريق اتحاد الشرطة الرياضي، وسيد محروس، طالب بالصف بمعهد السينما قسم رسوم متحركه "عازف طبلة "، وأميرة حربي نجمة تيك توك، وأدهم حسام، بطل جمهوريه في السباحة، وكابتن مصطفي أبو الفتوح، بطل العالم في الكاراتيه، والطفلة جومانا، ورحمة البدراوي عازفة السكليفون، محمد حازم الجمل الطالب بالجامعة الكندية وبطل سباحة، ومحمد الحسيني، سباح المانش، ومحمد حمدي، ميسي أول متسلق جبال من الداونسندروم، وميرنا ياسر التي شاركت في فيلم مع خالد النبوي، رحمة عبد المنعم، وعبد الرحمن عبدالعال، راقصي فنون شعبية من الداونسندروم، وهاجر جمال "مادونا"، أول ممثلة صماء وأول طالبة بالمعهد العالي للفنون المسرحية.