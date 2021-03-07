الجيش الباكستاني يقضي على 8 إرهابيين

قضى الجيش الباكستاني على ثمانية إرهابيين بينهم قادة ميدانيين خلال عملية عسكرية نفذتها في مقاطعة وزيرستان شمال غربي باكستان.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أن العملية نُفّذت بناء على معلومات استخباراتية رصدت مواقع الإرهابيين، مضيفًا أن من بين القتلى ثلاثة من القادة الميدانيين في "حركة طالبان باكستان"، وكانوا مطلوبين لتورطهم في تنفيذ عدد من الأعمال الإرهابية بما في ذلك استهداف قوات الأمن في عام 2009م.وصادرت قوات الجيش الباكستاني خلال العملية كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة والمتفجرات والألغام الأرضية.