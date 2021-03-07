مواعيد أخذ الجرعات الثانية من اللقاحات المضادة لكورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن المواطنين الحاصلين على لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لفيروس كورونا سوف يحصلون على الجرعة الثانية بعد 21 يوما (3 أسابيع) من تلقي الجرعة الأولى، بينما يتلقى الحاصلون على لقاح " أسترازينيكا" جرعتهم الثانية بعد مرور 12 أسبوعا ( 3 أشهر ) من تلقيهم الجرعة الأولى.وأوضحت الوزارة في بيان لها أنها قامت بتطعيم 1141 مواطنًا من الفئات المستحقة، بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، في أول يوم من بدء تطعيم الفئات المستحقة من المواطنين، في إطار خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.وأشارت الوزارة إلى أنها مازالت تستقبل طلبات الراغبين في الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا من كافة أنحاء الجمهورية، لافتة إلى أنه تم تخصيص مكتب في الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى جميع محافظات الجمهورية لتسجيل المواطنين من الفئات المستحقة ممن لا يستطيعون التسجيل على الموقع الإلكتروني للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد.