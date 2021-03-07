بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 4ر44 نقطة ليبلغ مستوى 73ر5697 نقطة بنسبة صعود بلغت 79ر0 في المئة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4ر236 مليون سهم تمت عبر 9470 صفقة نقدية بقيمة إجمالية بلغت 19ر38 مليون دينار كويتي.وارتفع مؤشر السوق الرئيس 5ر11 نقطة ليبلغ مستوى 77ر4660 نقطة، بنسبة صعود بلغت 25ر0 في المئة، من خلال كمية أسهم بلغت 3ر155 مليون سهم، تمت عبر 5342 صفقة نقدية بقيمة 8ر10 ملايين دينار.وصعد مؤشر السوق الأول بمقدار 04ر59 نقطة، ليبلغ مستوى 05ر6223 نقطة، بنسبة صعود بلغت 96ر0 في المئة، من خلال كمية أسهم بلغت 02ر81 مليون سهم، تمت عبر 4128 صفقة، بقيمة 3ر27 مليون دينار.