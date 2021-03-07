الكشف مجانا على 1451 مواطنا في قافلة طبية بدمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1451 مواطنا، خلال فعاليات القافلة الطبية المُنفذة يومي الجمعة والسبت بقرية البراشية التابعة لمركز فارسكور، ضمن سلسلة القوافل الجاري تنفيذها تباعًا بقرى المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وفي إطار المبادرة الرئاسية" حياة كريمة " التي تهدف إلى تقديم كافة سبل الرعاية للمواطنين بجميع المناطق.وأوضحت محافظ دمياط أن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية، ومعملين لأمراض الدم والطفيليات ووحدتين للأشعة وأيضًا صيدلية لصرف الأدوية بالمجان.وفى سياق متصل، أفاد الدكتور السيد عبد الجواد، مدير مديرية الصحة بدمياط، أنه من بين تلك الحالات التي تم توقيع الكشف الطبي عليها، تم تحويل 21 حالة إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم فضلا عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لـ 15 حالة أخرى، وإجراء 355 تحليل معملي، و23 أشعة سينية، والكشف على 25 حالة بالموجات الصوتية.