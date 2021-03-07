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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

منظمة حقوقية كندية: تركيا الأولى في سجن المحامين

الأحد 07/مارس/2021 - 01:18 م
سجن تركي
سجن تركي
أمينة ذكى
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أرسلت منظمة مراقبة حقوق المحامين بكندا بيانا إلى الأمم المتحدة تدين فيه انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا تحت حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفقا لما نشرته المنظمة عبر موقعها الإلكتروني.

وقالت المنظمة في بيانها، إن تركيا تستخدام قوانين فضفاضة لمكافحة الإرهاب لملاحقة محامي حقوق الإنسان، وذلك في بيانها المرسل في الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وجاء في البيان: نشعر بالقلق الشديد بشأن قوانين مكافحة الإرهاب الغامضة والفضفاضة في تركيا، حيث يتم استخدام هذا التشريع لانتهاك حريات الرأي والتعبير كما يتم إغفال حقوق المحاكمة العادلة، والحق في الوصول إلى التمثيل القانوني، والحق في الحرية.

وتابع البيان: لقد تصاعد تآكل سيادة القانون في تركيا بشكل كبير منذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016، كما تم احتجاز العديد من المحامين بشكل تعسفي لتمثيل موكليهم في قضايا حساسة سياسيًا، ووجهت إلى العديد منهم نفس الجرائم المتعلقة بالإرهاب مثل موكليهم، في انتهاك لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين، وتابع البيان: تركيا حاليا تسجن محامين أكثر من أي دولة أخرى، بمن فيهم المحاميات.

كما سلط البيان الضوء على واقعة وفاة المحامية التركية إبرو تيمتيك، التي توفيت أثناء إضرابها عن الطعام للمطالبة بحقوق المحاكمة العادلة في تركيا، حيث تم اعتقالها ومن ثم أضربت عن الطعام وتوفيت في سبتمبر 2020.

كما دعا البيان الأمم المتحدة إلى حث تركيا على التنفيذ الفوري لجميع توصيات الإجراءات الخاصة وهيئات المعاهدات واتخاذ تدابير المجلس لتعزيز مراقبة حقوق الإنسان في تركيا.

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