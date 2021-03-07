صحة البحر الأحمر: السياح المقيمين يتلقون لقاح كورونا

قال الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، إن وحدة طب الأسرة المخصصة لتلقيح المواطنين ضد فيروس كورونا استقبلت عددًا من السياح المقيمين بمدينة الغردقة لتلقيهم اللقاح بعد تسجيلهم على موقع وزارة الصحة المصرية للحصول عليه.وأضاف مرعي لـ"الدستور"، أن السياح من جنسيات مختلفة مقيمة بمدينة الغردقة ويمكنهم الحصول على اللقاح طبقًا لقواعد وزارة الصحة من أصحاب الأمراض المزمنة والأكبر سنًا كما هو موضح بموقع التسجيل الخاص بوزارة الصحة للمواطنين المصريين، مشيرًا إلى أن هناك إقبال من السياح من مختلفي الجنسيات للحصول على اللقاح.على جانب آخر تفقد الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، اليوم الأحد، وحدة صحة الأسرة بالأحياء شمالي مدينة الغردقة، والمخصصة لتلقي المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا المستجد بمحافظة البحر الأحمر، من الفئات المستهدفة، والذين قاموا بالتسجيل على موقع التسجيل الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان.وأكد وكيل وزارة الصحة خلال جولته بالوحدة، على اتباع خطوط السير والإرشادات المحددة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء تطعيم المواطنين بالمكتب، وقياس العلامات الحيوية للمواطنين قبل التطعيم، والذين أعربوا عن سعادتهم وتقديرهم لجهود الدولة المبذولة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن الأكثر عرضه للإصابة بفيروس كورونا.