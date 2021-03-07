انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدارس البحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة لسير امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2020 2021، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة للحفاظ على امن وسلامة الطلاب وحسن سير الامتحانات بسهولة ويسر وتذليل ما يعترضها من معوقات.وصرح ياسر محمود - وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة بأن امتحانات اليوم قد سادها جو من الهدوء في يومها الثامن، حيث واصل طلاب المرحلة الثانوية أداء امتحاناتهم فأدى طلاب الصف الثانى الثانوي وعددهم 30322 طالب وطالبة في 110 مدارس في مادتي الفيزياء والفلسفة، كما أدى طلاب الشهادة الإعدادية اليوم امتحانات نصف العام والبالغ عددهم 110808 طالب وطالبة في 934 مدرسة.من ناحية أخرى قام وكيل وزارة التربية والتعليم بجولة صباح اليوم لمتابعة انتظام سير الامتحانات بمدارس إدارة مركز دمنهور تفقد خلالها لجان مدارس المرحلتين الإعدادية والثانوية وهى:- مدرسة الأبعادية الإعدادية المشتركة لمتابعة والتي تضم 16 لجنة إعدادية بعدد 265 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانهم المجمع للفصل الدراسي الأول اليوم، ومدرسة الأبعادية الثانوية المشتركة والتي تضم 10 لجان بها 194 طالبًا وطالبة بالصف الثاني الثانوي يؤدون امتحانات مادتي الفيزياء والفلسفة.كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم أنه يتم متابعة سير الامتحانات أولًا بأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية والتي تم ربطها بغرف العمليات الفرعية داخل كل إدارة تعليمية، وتم توفير كافة وسائل الأمن والهدوء والسلامة واتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية اللازمة وتذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب والالتزام بقرارات وزارة التربية والتعليم بدخول الطلاب للجان بشكل متباعد والالتزام بالتعقيم قبل دخول اللجان والتنبيه على عدم استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان.