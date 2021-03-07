صندوق علاج الإدمان: انتخاب رؤساء وحدات التطوع ونوابهم والمساعدين

أجرى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، انتخابات لاختيار رؤساء وحدات التطوع ونوابهم والمساعدين بمختلف المحافظات، في إطار الحرص على اختيار المتطوعين ورؤساء الروابط التطوعية وفق قواعد منظمة.جاء ذلك من خلال انتخابات تعبر عن إرادة جميع المتطوعين، لاختيار الكوادر التطوعية التي تقود 30 ألف شاب وفتاة متطوعين لدى الصندوق على مستوى الجمهورية.وبدأت الانتخابات اليوم الأحد من الساعة 12 ظهرا وحتى 8 مساءا لمحافظات "الجيزة وقنا والسويس والأقصر" وتستمر حتى يوم الخميس المقبل لباقي المحافظات على مستوى الجمهورية وفق جداول منظمة "أون لاين" كإجراء احترازي للوقاية من كورونا.وتابع عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى _ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى عمليات التصويت "أون لاين" من داخل غرفة العمليات المركزية بالصندوق.وشهدت الانتخابات إقبالا كبيرا من جانب المتطوعين على التصويت لاختيار 138 من الكوادر التطوعية من رؤساء الوحدات التطوعية ونوابهم ومقرري الوحدات بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية في ظل وجود عدد من المعايير لمن لهم الحق في التصويت، أهما أن يكون المتطوع مضى على تطوعهم لدى الصندوق عام يتضمن 6 أشهر تطوع بشكل عملي.