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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

لعبة «الوشاح الأزرق» و«تيك توك» تصلان البرلمان: قاتلة ويجب حجبها

الأحد 07/مارس/2021 - 01:05 م
النائب أحمد حتة،
النائب أحمد حتة،
كريمة أبو زيد والسيد السعدنى
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تقدم النائب أحمد حتة، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بطلب إحاطة لكلا من رئيس الوزراء ووزير الاتصالات لحجب ما يطلق عليها تحدي التعتيم أو لعبة "الوشاح الأزرق"، والتي انتشرت بشكل كبير بين الشباب وأثارت جدلا بين المصرين بل وعدد من دول العالم خلال الفترة الماضية.

وقال أحمد حتة، في تصريحات صحفية، إن خطورة هذه الألعاب تتزايد وتسببت في وفاة بعض المراهقين والأطفال الذين يشاركون فيها، ولا يجب أن تقف الدولة ووزارة الاتصالات وكافة الأجهزة المعنية مكتوفة الأيدي خاصة أنها ليست المرة الأولى.

وطالب نائب مغاغة والعدوة وبني مزاربمحافظة المنيا، بحجب لعبة الوشاح الأزرق وغيرها من الألعاب الإليكترونية التي تهدد حياة الشباب المراهقين، مؤكدا أنها ليست المرة الأولى، فقد وصل الأمر إلى انتحار شاب، ما أعاد إلى الأذهان الألعاب الإلكترونية المميتة التي انتشرت على أجهزة الهاتف المحمول خلال السنوات الماضية، وتسببت في حالات انتحار ووفاة لعدد من الشباب ومنها اللعبة الشهيرة "الحوت الأزرق".

وفي السياق، تقدم النائب محمد عرفات، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، ببيان عاجل وطلب مناقشة حول اللعبة، بهدف حجبها ومراقبة محتوى مثل هذه الألعاب الخطيرة التي تظهر من فترة إلى أخرى وتؤدي لوفاة الشباب وخاصة المراهقين.

وأكد عرفات، في بيان، أن الحكومات وجهات الاتصالات في كل دول العالم يجب أن تواجه ظاهرة الألعاب الخطيرة والمجهولة خاصة بعد اأن تسببت لعبة "الوشاح الأزرق" في وفاة شاب يدعى "أدهم" بالقاهرة، ويبلغ من العمر 18 عاما.

ووشدد النائب، أنه يجب وقف تطبيق "تيك توك" الإليكتروني وحجبه، معللا بأن مصر لن تكون الدولة الأولى التي تفعل ذلك، فقد قررت السلطات الإيطالية حجبه بعد أن تسبب في وفاة طفلة.

وكان البرلمان السابق خلال العامين الماضيين أثار أزمة مماثلة حول لعبة "الحوت الأزرق" والألعاب الإليكترونية على المحمول التي دفعت الشباب والأطفال للانتحار، ومنها واقعة انتحار ابن نائب برلماني شنق نفسه وقتها داخل منزل عائلته بمدينة المحلة.

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