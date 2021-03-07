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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يتعهد بالوقوف ضد حملة موركوفسكي في ألاسكا

الأحد 07/مارس/2021 - 01:01 م
ترامب
ترامب
منار أحمد
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قالت مجلة ذا هيل الأمريكية، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تعهد، بالسفر إلى ألاسكا العام المقبل، للوقوف ضد حملة السيناتورة الجمهورية، ليزا موركوفسكي، في إطار سعيها لإعادة انتخابها.

وبحسب التقرير الأمريكي، فقد جاء ذلك بعد تصويت ليزا موركوفسكي مع لجنة مجلس الشيوخ، لدفع ترشيح ديب هالاند لشغل منصب وزيرة الداخلية.

وقالت المجلة، كانت موركوفسكي واحدة من بين سبعة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ، صوتوا لإدانة ترامب في محاكمة عزله الشهر الماضي.

وقال ترامب: "لن أؤيد، تحت أي ظرف من الظروف، المرشحة الفاشلة من ولاية ألاسكا العظيمة، ليزا موركوفسكي".

وأضاف: "إنها تمثل ولايتها بشكل سيئ، وتمثل بلدها بشكل أسوأ من ذلك، ولا أعرف أين سيكون الناس الآخرون العام المقبل، لكني أعرف أين سأكون، سأكون في ألاسكا أقوم بحملة ضد سيناتورة غير مخلصة، وسيئة للغاية".

وتابع: "إن تصويتها لدفع الديمقراطية اليسارية الراديكالية، ديب هالاند، لمنصب وزيرة الداخلية، هو مثال آخر على أن موركوفسكي لم تدافع عن ألاسكا".

تجدر الإشارة إلى أن ليزا موركوفسكي، التي تولت منصبها لأول مرة في العام 2002، تعتبر من أشد منتقدي الرئيس السابق ترامب، والورقة الرابحة في التصويتات الأخيرة، حيث أنها خالفت حزبها الجمهوري هذا الأسبوع بإعلانها أنها ستصوت للنائبة ديب هالاند، في حين أنها الوحيدة من بين السبعة سيناتورات الجمهوريين الذين صوتوا لعزل ترامب، والتي تسعى لإعادة انتخابها في العام 2022.

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