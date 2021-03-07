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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التفتيش على 234 منشأة في الوادي الجديد

الأحد 07/مارس/2021 - 01:00 م
التفتيش
التفتيش
دعاء جابر
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قال أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، إن المديرية قامت خلال شهر فبراير الماضي في مجال تفتيش العمل، بالتفتيش على 234 منشأة، دوري وحملات، وأسفر عن تحرير محضر لمنشآت مخالفة، وعمل ندوة توعية بالإجراءات الاحترازية وقوانين العمل.

وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 47 منشأة، وإعادة التفتيش على 51 منشأة، أسفر عن تحرير 18 محضرًا، والقيام بحملة تفتيشية، وعمل 12 قياسات ميدانية.

وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال التدريب المهني، تم بدء 3 دورات تدريبية لـ 35 متدربًا على مهنة كهرباء التوصيلات، ومهنة لحام الكهرباء، ومهنة نجارة الأرابيسك كما تم الانتهاء من تنفيذ دورة تدريبية لـ 13 متدربة من الفتيات على مهنة التفصيل والخياطة، ودورة تدريبية لـ 8 متدربين على مهنة السباكة الصحية، ودورة أخرى لـ 10 متدربين على مهنة كهربائي التوصيلات، بالوحدة المتنقلة بقرى المنيرة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" في إطار مبادرة وزارة القوى العاملة مهنتك "مستقبلك".

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تم متابعة 200 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

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