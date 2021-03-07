شروط حصول الطفل على 200 جنيه شهريًا

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يجوز منح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، منحة دراسية شهرية لكل طفل من الأطفال المستفيدين من المعاش بشرط انتظامهم بالتعليم الأساسي حتى المتوسط بحد أقصى 200 جنيه شهريًا لمدة 8 أشهر من أكتوبر إلى مايو من كل عام دراسي.وأشارت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنه ​يقدم طلب للحصول على المعاش بعد استيفاء بيانات الطفل بوحدة الشؤون الاجتماعية التابع لها محل إقامته.وأكدت الوزارة أنه يتم إعطاء المنحة لكلا من:- الأطفال الأيتام أو مجهولي الأب أو الأبوين.- أطفال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيت.- أطفال المسجون لمدة لا تقل عن (3) سنوات.