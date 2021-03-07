وكيل صحة البحر الأحمر يتابع فعاليات تلقيح المواطنين ضد كورونا بالغردقة
الأحد 07/مارس/2021 - 01:31 م
علي عوادطباعة
تفقد الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، الوحدة الصحة لطب الأسرة بالأحياء بمدينة الغردقة، والمخصصة لتلقي المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا المستجد بمحافظة البحر الأحمر، من الفئات المستهدفة، والذين قاموا بالتسجيل على موقع التسجيل الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان.
حيث أكد وكيل وزارة الصحة على اتباع خطوط السير والإرشادات المحددة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء تطعيم المواطنين بالمكتب، وقياس العلامات الحيوية للمواطنين قبل التطعيم، والذين أعربوا عن سعادتهم وتقديرهم لجهود الدولة المبذولة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن الأكثر عرضه للإصابة بفيروس كورونا.
يذكر أنه يتم توفير اللقاح للفئات الأولى بالمجان، وتكون الأولوية في توزيع اللقاح وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، للأطقم الطبية العاملين بالقطاع الصحي بمستشفيات العزل والصدر والحميات، والمواطنين الأكثر عرضه للإصابة من مرضي الفشل الكلوي، والأورام، ونقص المناعة، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، وتم تدشين موقع إلكتروني خاص بالتسجيل لحجز لقاح للفئات المستحقة
www.egcovac.mohp.gov.eg لحجز اللقاح للفئات المؤهلة وإتاحة كافة التفاصيل الخاصة باللقاح عليه، 15335بالإضافة إلى الخط الساخن.
حيث أكد وكيل وزارة الصحة على اتباع خطوط السير والإرشادات المحددة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء تطعيم المواطنين بالمكتب، وقياس العلامات الحيوية للمواطنين قبل التطعيم، والذين أعربوا عن سعادتهم وتقديرهم لجهود الدولة المبذولة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن الأكثر عرضه للإصابة بفيروس كورونا.
يذكر أنه يتم توفير اللقاح للفئات الأولى بالمجان، وتكون الأولوية في توزيع اللقاح وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، للأطقم الطبية العاملين بالقطاع الصحي بمستشفيات العزل والصدر والحميات، والمواطنين الأكثر عرضه للإصابة من مرضي الفشل الكلوي، والأورام، ونقص المناعة، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، وتم تدشين موقع إلكتروني خاص بالتسجيل لحجز لقاح للفئات المستحقة
www.egcovac.mohp.gov.eg لحجز اللقاح للفئات المؤهلة وإتاحة كافة التفاصيل الخاصة باللقاح عليه، 15335بالإضافة إلى الخط الساخن.
وكيل صحة البحر الأحمر يتابع فعاليات تلقيح المواطنين ضد كورونا بالغردقة
وكيل صحة البحر الأحمر يتابع فعاليات تلقيح المواطنين ضد كورونا بالغردقة
وكيل صحة البحر الأحمر يتابع فعاليات تلقيح المواطنين ضد كورونا بالغردقة
وكيل صحة البحر الأحمر يتابع فعاليات تلقيح المواطنين ضد كورونا بالغردقة
وكيل صحة البحر الأحمر يتابع فعاليات تلقيح المواطنين ضد كورونا بالغردقة
وكيل صحة البحر الأحمر يتابع فعاليات تلقيح المواطنين ضد كورونا بالغردقة
وكيل صحة البحر الأحمر يتابع فعاليات تلقيح المواطنين ضد كورونا بالغردقة
وكيل صحة البحر الأحمر يتابع فعاليات تلقيح المواطنين ضد كورونا بالغردقة
وكيل صحة البحر الأحمر يتابع فعاليات تلقيح المواطنين ضد كورونا بالغردقة
وكيل صحة البحر الأحمر يتابع فعاليات تلقيح المواطنين ضد كورونا بالغردقة