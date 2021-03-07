رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل صحة البحر الأحمر يتابع فعاليات تلقيح المواطنين ضد كورونا بالغردقة

الأحد 07/مارس/2021 - 01:31 م
فعاليات تلقيح المواطنين
فعاليات تلقيح المواطنين ضد كورونا بالغردقة
علي عواد
طباعة
تفقد الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، الوحدة الصحة لطب الأسرة بالأحياء بمدينة الغردقة، والمخصصة لتلقي المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا المستجد بمحافظة البحر الأحمر، من الفئات المستهدفة، والذين قاموا بالتسجيل على موقع التسجيل الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان.

حيث أكد وكيل وزارة الصحة على اتباع خطوط السير والإرشادات المحددة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء تطعيم المواطنين بالمكتب، وقياس العلامات الحيوية للمواطنين قبل التطعيم، والذين أعربوا عن سعادتهم وتقديرهم لجهود الدولة المبذولة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن الأكثر عرضه للإصابة بفيروس كورونا.

يذكر أنه يتم توفير اللقاح للفئات الأولى بالمجان، وتكون الأولوية في توزيع اللقاح وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، للأطقم الطبية العاملين بالقطاع الصحي بمستشفيات العزل والصدر والحميات، والمواطنين الأكثر عرضه للإصابة من مرضي الفشل الكلوي، والأورام، ونقص المناعة، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، وتم تدشين موقع إلكتروني خاص بالتسجيل لحجز لقاح للفئات المستحقة
www.egcovac.mohp.gov.eg لحجز اللقاح للفئات المؤهلة وإتاحة كافة التفاصيل الخاصة باللقاح عليه، 15335بالإضافة إلى الخط الساخن.
وكيل صحة البحر الأحمر يتابع فعاليات تلقيح المواطنين ضد كورونا بالغردقة
وكيل صحة البحر الأحمر يتابع فعاليات تلقيح المواطنين ضد كورونا بالغردقة
وكيل صحة البحر الأحمر يتابع فعاليات تلقيح المواطنين ضد كورونا بالغردقة
وكيل صحة البحر الأحمر يتابع فعاليات تلقيح المواطنين ضد كورونا بالغردقة
وكيل صحة البحر الأحمر يتابع فعاليات تلقيح المواطنين ضد كورونا بالغردقة
وكيل صحة البحر الأحمر يتابع فعاليات تلقيح المواطنين ضد كورونا بالغردقة
وكيل صحة البحر الأحمر يتابع فعاليات تلقيح المواطنين ضد كورونا بالغردقة
وكيل صحة البحر الأحمر يتابع فعاليات تلقيح المواطنين ضد كورونا بالغردقة
وكيل صحة البحر الأحمر يتابع فعاليات تلقيح المواطنين ضد كورونا بالغردقة
وكيل صحة البحر الأحمر يتابع فعاليات تلقيح المواطنين ضد كورونا بالغردقة

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 7-3-2021

تذكرة حفل «عبدالحليم حافظ» في قصر البارون بـ5000 جنيه

غادة عادل تعلن إصابتها بفيروس كورونا

مواعيد أخذ الجرعات الثانية من اللقاحات المضادة لكورونا

الصور

image description

الكشف مجانا على 1451 مواطنا في قافلة طبية بدمياط

image description

تعليم دمياط: لم نتلق أى شكاوى من امتحان الشهادة الإعدادية

image description

حفاظًا عليه.. «الدستور» في مهمة إنقاذ عقار تراثي (فيديو وصور)

image description

جامعة أسيوط: استقبال 28 مريض كورونا للعلاج بالمستشفى الجامعي الرئيسي

image description

عصام سعد يعلن الانتهاء من إصلاح الهبوط الأرضي بأسيوط

الأكثر قراءة

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

صورة إقرار ولي الأمر بعدم موافقته على ذهاب الطالب للمدرسة بالترم الثاني

مواعيد أخذ الجرعات الثانية من اللقاحات المضادة لكورونا

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

إنفوجراف

image description

قداسة البابا: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي تكافل وكرامة

بسبب الأجور.. نقابة طبية بريطانية تحذر من إضرابات العاملين

كيف حظيت المرأة بمكانة كبيرة في فنون مصر القديمة؟

ما هو أول يوم رمضان سنة 2021

أيام زمان

لماذا رفضت سعاد حسنى العمل مع فريد الأطرش فى «زمان ياحب»؟

«غنت بأكثر من لغة» حكاية لولا صدقى فى السينما

«الأرشيف يشهد».. مسرحية «بودي جارد» تنتصر على الجميع رغم الانتقادات

«النص وعوامل أخرى».. مخرج «الملاحم» يكشف أسباب قبوله تقديم أعماله

مقالات الرأي
ماجد حبته
ما بعد زيارة الخرطوم
د.أحمد الخميسى
عندما تعيش على أنك مصطفى وأنت إبراهيم!
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
المزيد

الثقافة

حفاظًا عليه.. «الدستور» في مهمة إنقاذ عقار تراثي (فيديو وصور)

«النخبة» تصدر ديوان «ما كان.. كيف كان؟» للشاعر خالد الحلِّي

قطاع الفنون التشكيلية يحتفي بالدكتورة زينب عبدالعزيز بمعرض استعادي

بعيدة برقة على المرسال.. جديد عن المحروسة للنشر