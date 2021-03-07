«عمليات القاهرة»: لم نتلق شكاوى بامتحان الإعدادية اليوم

أكدت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، عدم تلقي أي شكاوى من الامتحان المجمع لطلاب الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة.وشددت الغرفة، على استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد بين الطلاب.وكان قد انتهى طلاب الصف الثالث الإعدادي (الشهادة الإعدادية)، صباح اليوم، من أداء الامتحان المجمع متعدد التخصصات عن منهج الفصل الدراسي الأول، بمدارسهم، على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات مشددة واحترازية، حفاظا عليهم من انتشار فيروس كورونا المستجد.وقررت الوزارة، أن يكون امتحانا واحدا لجميع المواد (متعدد التخصصات) فيما تم تدريسه في الفصل الدراسي الأول وسيكون الحضور يوما واحدا فقط في لجان مدرسية.. وسيكون نتيجة هذا الامتحان (اجتياز أو عدم اجتياز).وشددت الوزارة، على ألا تضاف درجات امتحان الفصل الدراسي الأول إلى المجموع الكلي في نهاية العام، بل يشترط اجتياز الامتحان المجمع للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني.وأضافت الوزارة، أن الطالب الذي لم يجتز امتحان الفصل الدراسي الأول أو حصل على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية ولم يحصل على 25% في مادة أو أكثر عليه التقدم لامتحان تكميلي ويعد هذا الامتحان شرطًا أساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني في المواد التي تسببت في ذلك، على أن يحسب مجموع الطالب وفق الدرجات التي سيحصل عليها في امتحان الفصل الدراسي الثاني فقط ويتم تنسيق الطالب للالتحاق بالمرحلة الثانوية (عام فني.. إلخ) وفق تلك الدرجات.وأكدت الوزارة أن يُعقد امتحان الفصل الدراسي الثاني بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة طبقًا لخطة توزيع المنهج للفصل الدراسي الثاني فقط، وفق الإجراءات المتبعة لعقد الامتحانات العامة بكل محافظة.