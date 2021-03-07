رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«عمليات القاهرة»: لم نتلق شكاوى بامتحان الإعدادية اليوم

الأحد 07/مارس/2021 - 12:58 م
لجان الامتحانات
لجان الامتحانات
نورهان عبدالرحمن
طباعة
أكدت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، عدم تلقي أي شكاوى من الامتحان المجمع لطلاب الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة.

وشددت الغرفة، على استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد بين الطلاب.

وكان قد انتهى طلاب الصف الثالث الإعدادي (الشهادة الإعدادية)، صباح اليوم، من أداء الامتحان المجمع متعدد التخصصات عن منهج الفصل الدراسي الأول، بمدارسهم، على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات مشددة واحترازية، حفاظا عليهم من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقررت الوزارة، أن يكون امتحانا واحدا لجميع المواد (متعدد التخصصات) فيما تم تدريسه في الفصل الدراسي الأول وسيكون الحضور يوما واحدا فقط في لجان مدرسية.. وسيكون نتيجة هذا الامتحان (اجتياز أو عدم اجتياز).

وشددت الوزارة، على ألا تضاف درجات امتحان الفصل الدراسي الأول إلى المجموع الكلي في نهاية العام، بل يشترط اجتياز الامتحان المجمع للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني.

وأضافت الوزارة، أن الطالب الذي لم يجتز امتحان الفصل الدراسي الأول أو حصل على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية ولم يحصل على 25% في مادة أو أكثر عليه التقدم لامتحان تكميلي ويعد هذا الامتحان شرطًا أساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني في المواد التي تسببت في ذلك، على أن يحسب مجموع الطالب وفق الدرجات التي سيحصل عليها في امتحان الفصل الدراسي الثاني فقط ويتم تنسيق الطالب للالتحاق بالمرحلة الثانوية (عام فني.. إلخ) وفق تلك الدرجات.

وأكدت الوزارة أن يُعقد امتحان الفصل الدراسي الثاني بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة طبقًا لخطة توزيع المنهج للفصل الدراسي الثاني فقط، وفق الإجراءات المتبعة لعقد الامتحانات العامة بكل محافظة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تقلب في درجات الحرارة وشبورة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأسبوع

الباز: إثيوبيا تسير في طريق العناد لأبعد مدى في قضية سد النهضة

مواعيد أخذ الجرعات الثانية من اللقاحات المضادة لكورونا

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 7-3-2021

الصور

image description

الكشف مجانا على 1451 مواطنا في قافلة طبية بدمياط

image description

تعليم دمياط: لم نتلق أى شكاوى من امتحان الشهادة الإعدادية

image description

حفاظًا عليه.. «الدستور» في مهمة إنقاذ عقار تراثي (فيديو وصور)

image description

جامعة أسيوط: استقبال 28 مريض كورونا للعلاج بالمستشفى الجامعي الرئيسي

image description

عصام سعد يعلن الانتهاء من إصلاح الهبوط الأرضي بأسيوط

الأكثر قراءة

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

صورة إقرار ولي الأمر بعدم موافقته على ذهاب الطالب للمدرسة بالترم الثاني

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

«زوجته فقدت النطق».. كشف لغز قتل عريس وقطع عضوه الذكري في السلام

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

حقيقة وجود تردد لقناة coc القبطية

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي تكافل وكرامة

بسبب الأجور.. نقابة طبية بريطانية تحذر من إضرابات العاملين

كيف حظيت المرأة بمكانة كبيرة في فنون مصر القديمة؟

أيام زمان

لماذا رفضت سعاد حسنى العمل مع فريد الأطرش فى «زمان ياحب»؟

«غنت بأكثر من لغة» حكاية لولا صدقى فى السينما

«الأرشيف يشهد».. مسرحية «بودي جارد» تنتصر على الجميع رغم الانتقادات

«النص وعوامل أخرى».. مخرج «الملاحم» يكشف أسباب قبوله تقديم أعماله

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
جيل ورا جيل
عمرو خالد
كيف يكون الذكر وسيلة للإبداع؟
ماجد حبته
ما بعد زيارة الخرطوم
د.أحمد الخميسى
عندما تعيش على أنك مصطفى وأنت إبراهيم!
المزيد

الثقافة

«سياج الأمنية».. معرض فني لـ هشام بركات بجاليري نوت

حفاظًا عليه.. «الدستور» في مهمة إنقاذ عقار تراثي (فيديو وصور)

«النخبة» تصدر ديوان «ما كان.. كيف كان؟» للشاعر خالد الحلِّي

قطاع الفنون التشكيلية يحتفي بالدكتورة زينب عبدالعزيز بمعرض استعادي