وسط إجراءات احترازية.. انتظام الامتحانات داخل جامعة عين شمس

انتظام حركة لامتحانات للترم الأول بجامعة عين شمس لليوم التاسع، مع تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدى لفيروس كورونا بين الطلاب والعاملين داخل الجامعة.وقال نور محمد، طالب بكلية التجارة، إن الجامعة تحرص على تطبيق كافة الاجراءات اللازمة للتصدى لعدوى كورونا بين الطلاب من خلال قياس درجة الحرارة لكل الطلاب عند الدخول والحث على ارتداء الكمامات وتعقيم أماكن الجلوس بالمواد المطهرة.وأضاف أن العاملين داخل الجامعة يقوموا بفض تجمعات الطلاب لعدم انتشار الفيروس، بجانب وجود لافتات تنبه كل الطلاب بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.وفي ذات السياق، أشارت مريم خالد، طالبة في كلية آداب، إلى أن الجامعة من أول يوم في الامتحانات وهي تنظم وتطبق الإجراءات اللازمة للتصدى لكورونا من فض تجمعات الطلاب ورش اللجان بالمواد المطهرة بعد كل امتحان، والحث على ارتداء الكمامات لكل الطلاب الموجودين داخل الجامعة.