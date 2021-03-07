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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

وسط إجراءات احترازية.. انتظام الامتحانات داخل جامعة عين شمس

الأحد 07/مارس/2021 - 12:57 م
انتظام الامتحانات
انتظام الامتحانات
احمد التمساح
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انتظام حركة لامتحانات للترم الأول بجامعة عين شمس لليوم التاسع، مع تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدى لفيروس كورونا بين الطلاب والعاملين داخل الجامعة.

وقال نور محمد، طالب بكلية التجارة، إن الجامعة تحرص على تطبيق كافة الاجراءات اللازمة للتصدى لعدوى كورونا بين الطلاب من خلال قياس درجة الحرارة لكل الطلاب عند الدخول والحث على ارتداء الكمامات وتعقيم أماكن الجلوس بالمواد المطهرة.

وأضاف أن العاملين داخل الجامعة يقوموا بفض تجمعات الطلاب لعدم انتشار الفيروس، بجانب وجود لافتات تنبه كل الطلاب بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.


وفي ذات السياق، أشارت مريم خالد، طالبة في كلية آداب، إلى أن الجامعة من أول يوم في الامتحانات وهي تنظم وتطبق الإجراءات اللازمة للتصدى لكورونا من فض تجمعات الطلاب ورش اللجان بالمواد المطهرة بعد كل امتحان، والحث على ارتداء الكمامات لكل الطلاب الموجودين داخل الجامعة.

وسط إجراءات احترازية.. انتظام الامتحانات داخل جامعة عين شمس
وسط إجراءات احترازية.. انتظام الامتحانات داخل جامعة عين شمس
وسط إجراءات احترازية.. انتظام الامتحانات داخل جامعة عين شمس
وسط إجراءات احترازية.. انتظام الامتحانات داخل جامعة عين شمس
وسط إجراءات احترازية.. انتظام الامتحانات داخل جامعة عين شمس
وسط إجراءات احترازية.. انتظام الامتحانات داخل جامعة عين شمس
وسط إجراءات احترازية.. انتظام الامتحانات داخل جامعة عين شمس
وسط إجراءات احترازية.. انتظام الامتحانات داخل جامعة عين شمس

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