تعيين 45 شابًا بالوادي الجديد

عينت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد 45 شابا، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 97 من راغبى العمل، خلال شهر فبراير الماضي.واستخرجت المديرية 35 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، أما في مجال علاقات العمل، فقد تلقت 5 شكاوى مطالب عمالية، تم تسوية شكوى منها، وتم إحالة 3 منها للمحكمة العمالية، بالإضافة إلى شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعيًا وصحيًا قامت المديرية بصرف منحًا لتلك الفئة بلغت 75 ألف جنيه لـ28 عاملًا من المسجلين بالإدارة.