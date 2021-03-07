بابا الفاتيكان يدعو المسحيين للعودة إلى الموصل

شدد البابا فرانسيس، اليوم الأحد، على ضرورة عودة المسيحيين إلى مدينة الموصل والقيام بدورهم "الحيوي، مشيرا إلى أن انخفاض أعدادهم في العراق "أمر مؤسف".وقال البابا في كلمة له من مدينة الموصل بشمال العراق، وفق لقناة العربية الاخبارية، إن "التناقض المأساوي في أعداد تلاميذ المسيح هنا، وفي الشرق الأوسط، هو ضرر جسيم للمجتمع، ويضعف النسيج المتنوع للمجتمع بفقدان أي من أعضائه".وأضاف، "نرفع اليوم صلاتنا من أجل ضحايا الحرب، والنزاعات المسلحة في الموصل تبدو واضحة جدا".وتابع البابا،"نؤكد قناعتنا بأن الأخوة أقوى من قتل الأخوة، والرجاء أقوى من الموت، والسلام أقوى من الحرب، وهذا الصوت أكثر بلاغة من الكراهية والعنف".وأشار بابا الفاتيكان إلى أن "مدينة الموصل فيها رمزان يجعلاننا نقترب من الله، وهما جامع النوري ومنارة الحدباء".