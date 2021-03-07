تحرير 3045 محضرًا تموينيًا بالشرقية خلال فبراير

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية عن تحرير 3045 محضرًا متنوعًا منها تحرير 2231 محضرًا خلال شهر فبراير للمخابز البلدية والسياحية ما بين نقص وزن وعدم مطابقته للمواصفات والاشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة.وأوضحت أنه تم تحرير 814 محضرًا للأسواق ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية المنتج للإستخدام الآدمى، ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص فتم ضبط 4 أطنان و750 كيلو دقيق مدعم و5 أطنان و500 كيلو سكر و300 كيلو لحوم ودواجن و353 عبوة سلع غذائية، فضلا عن ضبط بعض السلع الغذائية الأخرى حيث تم ضبط 35 شيكارة مكرونة و10 كراتين رنجه و550 كيلو فول سودانى و105 كراتين سمنة و50 برميل زيت جميعها سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.وأضافت المديرية في بيان لها اليوم، أنه تم ضبط سلع غير غذائية منها 4 أطنان سماد حيواني وطن أكياس مسحوق غسيل و550 كمامة و13 ألف و500 لتر محلول معالج و5 أطنان مواد تصنيع صابون و13 ألف لتر سولار جميعها مجهولة المصدر قبل بيعها بالأسواق.وتستمر مديرية التموين بشن حملاتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والمقررات التموينية لمنع احتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء.