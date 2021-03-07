سيامة نيافة الأنبا رويس أسقفًا عامًّا

تمم قداسة البابا تواضروس الثاني، طقس السيامة الأسقفية لنيافة الأنبا رويس، أسقفًا عامًّا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.جاء ذلك أثناء القداس الإلهي الذي أقيم في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.ووضعت كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية اللمسات الأخيرة لرسامة الأساقفة الجدد، حيث تم تعقيم الكاتدرائية من الداخل ووضع أشرطة لاصقة على كل مقعد لتفصل بين الحضور أثناء القداس تجليس ورسامة الأساقفة الجدد.