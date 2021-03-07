التحفظ على 22.5 ألف عبوة أدوية مجهولة بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 22.5 ألف عبوة مستحضرات دوائية مجهولة المصدر وغير مسجلة وغير خاصعة لأى تحليل طبى من قِبل الجهات المعنية ومحظور تداولها بالأسواق داخل صيدلية ومركز تخيس بدون ترخيص، وحجز المتهمين على ذمة التحقيقات بتهمة إنشاء وادارة مركز دون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 3 مسئولين عن صيدلية ومركز تخسيس بدون ترخيص، لإدارتهم ومزاولتهم مهنة العلاج الطبيعى دون تصريح من الجهات المعنية.تم مداهمتهم والقي القبض عليهم وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 22640 عبوة "مستحضرات دوائية" دون مستندات مجهولة المصدر وغير مسجلة وغير خاصعة لأى تحليل طبى من قِبل الجهات المعنية ومحظور تداولها بالأسواق وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.