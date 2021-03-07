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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«روساتوم» تستحوذ على حصة 49% في شركة كورية لتخزين الطاقة

الأحد 07/مارس/2021 - 12:54 م
تخزين الطاقة
تخزين الطاقة
محمود مرعي
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أكملت شركة "رينيرا" المتخصصة في تطوير الحلول لتخزين الطاقة التابعة لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية للطاقة النووية، صفقة شراء حصة نسبتها 49% في شركة "Enertech International Inc" الكورية الجنوبية لتصنيع الأقطاب الكهربائية وبطاريات الليثيوم أيون ونظم تخزين الطاقة.

وتشمل الاتفاقية الموقعة أيضا بناء منشأة لتصنيع خلايا بطاريات ليثيوم أيون ونظم لتخزين الطاقة في روسيا، بطاقة إنتاجية لا تقل عن 2 جيجاوات في الساعة بحلول عام 2030. ومن المقرر إطلاق أول خط إنتاج ضمن المشروع في عام 2025.

ومن المخطط لاستخدام بطاريات الليثيوم أيون المصنعة في روسيا، في وسائل النقل الكهربائية (حافلات وسيارات) والمركبات المتخصصة وشبكات الطاقة.

ويندرج التحالف مع الشريك الكوري في استراتيجية "روساتوم" الهادفة إلى تطوير الأعمال في القطاعات غير النووية حيث تعد تقنية تخزين الطاقة بمثابة عنصر شامل في حقيبة مشاريع الأعمال الجديدة لـ "روساتوم"، وهي تتيح ابتكار منتجات ذات التكنولوجيا المتقدمة تكون مطلوبة في إطار النموذج التكنولوجي الجديد.

تعتبر بطاريات الليثيوم أيون واحدة من تقنيات تخزين الطاقة الأكثر تقدما وانتشارا، ومن ناحية أخرى وفي ظل تزايد الطلب على نظم تخزين الطاقة في قطاع صناعة الطاقة تسهم نظم تخزين الطاقة المعتمدة على بطاريات الليثيوم أيون في تحول القطاع.

لقد أظهرت تلك التقنيات فعالتها لإمداد الطاقة اللامنقطعة والاستهلاك الرشيد للكهرباء لأنها تتيح الحفاظ على الطاقة الفائضة وإطلاقها عند الحاجة خلال فترات النقص.

كما أنها تساعد على ضمان استقرار نظام الطاقة وإدارة التذبذبات في التيار الكهربائي التي يعاني منها قطاع الطاقة المتجددة المتنامي.

بالمقارنة مع بطاريات الرصاص الحمضية، تتيح نظم تخزين الطاقة التي تستخدم بطاريات الليثيوم أيون بتراكم الطاقة وإطلاقها بصورة أسرع عدة مرات، فضلا عن أنها تتمتع بعدد دورات تشغيل أكثر بثلاث مرات، وهي قابلة للدمج ولا تتطلب صيانة.

تشير توقعات وكالة "بلومبرغ" إلى أن الطلب السنوي على بطاريات الليثيوم أيون سيرتفع في السنوات العشر القادمة بواقع 10 مرات ليبلغ أكثر من ألفي جيجاواط \ ساعة (2 تيراواط \ ساعة) بحلول 2031.

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