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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تخصيص يوم بـ«العين» الإماراتية لإتمام المعاملات القنصلية واعتماد عقود العمل

الأحد 07/مارس/2021 - 12:52 م
المعاملات القنصلية
المعاملات القنصلية
دعاء جابر
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تلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، التى قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وأوضح تقرير الملحق العمالي حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبي، أنه تيسيرًا على المواطنين المصريين بمدينة العين وضواحيها استقبل النادي المصري وفدًا قنصلي من السفارة المصرية بأبوظبي لإتمام المعاملات القنصلية، التي تتمثل في التصديق علي الأوراق الرسمية وإصدار وتجديد جوازات السفر وإصدار التوكيلات بكافة أنواعها، وتسليم الجوازات الجديد، ومشاركة الملحق العمالي والمكتب الثقافي في إنهاء معاملات مكتب التمثيل العمالي اعتماد لعقود العمل بمدينة العين للتسهيل والتيسير على أبناء الجالية.
تخصيص يوم بـ«العين» الإماراتية لإتمام المعاملات القنصلية واعتماد عقود العمل
تخصيص يوم بـ«العين» الإماراتية لإتمام المعاملات القنصلية واعتماد عقود العمل
تخصيص يوم بـ«العين» الإماراتية لإتمام المعاملات القنصلية واعتماد عقود العمل
تخصيص يوم بـ«العين» الإماراتية لإتمام المعاملات القنصلية واعتماد عقود العمل

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