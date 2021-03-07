رفع كفاءة شبكة كهرباء كفر الشيخ بمليون ونصف ضمن «حياة كريمة»

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم رفع سلاسل قدرات المحولات الكهربائية لتدعيم القرى والمراكز بكافة أنحاء المحافظة، بتكلفة استثمارية مليون و507 آلاف جنيه، تحت إشراف المهندسة غادة أبوكيلة.جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لتنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" والتي تهدف إلى رفع كفاءة التغذية الكهربائية للقرى الأكثر احتياجا، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى وسيتم الانتهاء من تنفيذ باقي المراحل خلال الأشهر المقبلة، والتي تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق حياة أفضل للمواطن.وأوضح نورالدين، أن المحافظة تشهد العديد من الإنجازات والافتتاحات وبخاصة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، سعيًا إلى رفع كفاءة الشبكة وتحسين ادائها، وتحسين مستوى كلًا من استمرارية التغذية والجهود لدى المشتركين والتي تضمنت رفع كفاءة سلاسل قدرات المحولات بقطاع الكهرباء وتدعيم القرى بمركز ومدينة الرياض، وشملت تكبير قدرات 4 محولات بسلسلة العمدان – السعدني بمحول قدرة 200 ك،ف،أ بـ2 فارغة كشك ليستفيد منها أهالي القرى المذكورة بتكلفة 143 الف جنيه، وتم تكبير قدرات المحولات بـ 6 محولات بسلسلة الناصرية بمحول قدرة 800 ك،ف،أ بـ 2 فارغة كشك ليستفيد منها أهالي القرى المذكورة بتكلفة مالية 714 ألف جنيه.وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه تم تنفيذ رفع كفاءة المحولات الكهربائية لمنع انقطاع التيار الكهربائي، والتي تضمنت رفع قدرات المحولات بقرى مركز ومدينة سيدى سالم وشملت، تكبير قدرات 4 محولات بسلسلة التفتيش بمحول قدرة 800 ك،ف،أ بفارغة كشك ليستفيد منها أهالي القرى المذكورة بتكلفة 485 ألف جنية، كذا تكبير قدرات 6 محولات بسلسلة الشواذلية بمحول قدرة 300 ك،ف أ بفارغة كشك ليستفيد منها أهالي القرى المذكورة بتكلفة مالية 165 ألف جنيه، وذلك طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية.