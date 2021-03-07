رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع كفاءة شبكة كهرباء كفر الشيخ بمليون ونصف ضمن «حياة كريمة»

الأحد 07/مارس/2021 - 12:52 م
كهرباء
كهرباء
عمرو الشامي
طباعة
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم رفع سلاسل قدرات المحولات الكهربائية لتدعيم القرى والمراكز بكافة أنحاء المحافظة، بتكلفة استثمارية مليون و507 آلاف جنيه، تحت إشراف المهندسة غادة أبوكيلة.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لتنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" والتي تهدف إلى رفع كفاءة التغذية الكهربائية للقرى الأكثر احتياجا، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى وسيتم الانتهاء من تنفيذ باقي المراحل خلال الأشهر المقبلة، والتي تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق حياة أفضل للمواطن.

وأوضح نورالدين، أن المحافظة تشهد العديد من الإنجازات والافتتاحات وبخاصة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، سعيًا إلى رفع كفاءة الشبكة وتحسين ادائها، وتحسين مستوى كلًا من استمرارية التغذية والجهود لدى المشتركين والتي تضمنت رفع كفاءة سلاسل قدرات المحولات بقطاع الكهرباء وتدعيم القرى بمركز ومدينة الرياض، وشملت تكبير قدرات 4 محولات بسلسلة العمدان – السعدني بمحول قدرة 200 ك،ف،أ بـ2 فارغة كشك ليستفيد منها أهالي القرى المذكورة بتكلفة 143 الف جنيه، وتم تكبير قدرات المحولات بـ 6 محولات بسلسلة الناصرية بمحول قدرة 800 ك،ف،أ بـ 2 فارغة كشك ليستفيد منها أهالي القرى المذكورة بتكلفة مالية 714 ألف جنيه.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه تم تنفيذ رفع كفاءة المحولات الكهربائية لمنع انقطاع التيار الكهربائي، والتي تضمنت رفع قدرات المحولات بقرى مركز ومدينة سيدى سالم وشملت، تكبير قدرات 4 محولات بسلسلة التفتيش بمحول قدرة 800 ك،ف،أ بفارغة كشك ليستفيد منها أهالي القرى المذكورة بتكلفة 485 ألف جنية، كذا تكبير قدرات 6 محولات بسلسلة الشواذلية بمحول قدرة 300 ك،ف أ بفارغة كشك ليستفيد منها أهالي القرى المذكورة بتكلفة مالية 165 ألف جنيه، وذلك طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية.

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 7-3-2021

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي موقع التضامن الاجتماعي

حبس السائق المتسبب في حادث طريق الكريمات

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

الصور

image description

الكشف مجانا على 1451 مواطنا في قافلة طبية بدمياط

image description

تعليم دمياط: لم نتلق أى شكاوى من امتحان الشهادة الإعدادية

image description

حفاظًا عليه.. «الدستور» في مهمة إنقاذ عقار تراثي (فيديو وصور)

image description

جامعة أسيوط: استقبال 28 مريض كورونا للعلاج بالمستشفى الجامعي الرئيسي

image description

عصام سعد يعلن الانتهاء من إصلاح الهبوط الأرضي بأسيوط

الأكثر قراءة

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

صورة إقرار ولي الأمر بعدم موافقته على ذهاب الطالب للمدرسة بالترم الثاني

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

«زوجته فقدت النطق».. كشف لغز قتل عريس وقطع عضوه الذكري في السلام

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

حقيقة وجود تردد لقناة coc القبطية

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي تكافل وكرامة

بسبب الأجور.. نقابة طبية بريطانية تحذر من إضرابات العاملين

كيف حظيت المرأة بمكانة كبيرة في فنون مصر القديمة؟

أيام زمان

لماذا رفضت سعاد حسنى العمل مع فريد الأطرش فى «زمان ياحب»؟

«غنت بأكثر من لغة» حكاية لولا صدقى فى السينما

«الأرشيف يشهد».. مسرحية «بودي جارد» تنتصر على الجميع رغم الانتقادات

«النص وعوامل أخرى».. مخرج «الملاحم» يكشف أسباب قبوله تقديم أعماله

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
جيل ورا جيل
عمرو خالد
كيف يكون الذكر وسيلة للإبداع؟
ماجد حبته
ما بعد زيارة الخرطوم
د.أحمد الخميسى
عندما تعيش على أنك مصطفى وأنت إبراهيم!
المزيد

الثقافة

«سياج الأمنية».. معرض فني لـ هشام بركات بجاليري نوت

حفاظًا عليه.. «الدستور» في مهمة إنقاذ عقار تراثي (فيديو وصور)

«النخبة» تصدر ديوان «ما كان.. كيف كان؟» للشاعر خالد الحلِّي

قطاع الفنون التشكيلية يحتفي بالدكتورة زينب عبدالعزيز بمعرض استعادي