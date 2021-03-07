شكري إمام: رسام الكاريكاتير يجب أن يتحلى بالثقافة والمعرفة

ـ ما حكايتك مع الكاريكاتير وأين بدأت وكيف ومتي؟

- كيف تري حال الكاريكاتير قديما مقارنة بوضعه الحالي؟

- إلى أين يمضي وضع الكاريكاتير مستقبلا؟

- من من فناني الكاريكاتير تأثرت به وأعجبتك أعماله؟

-هل أقمت معارض شخصية لك أو شاركت في معارض جماعية؟

- ما دور فن الكاريكاتير في المرحلة المقبلة؟

كانت بداية شغفه بفن الرسم عن طريق تشجيع والدته له، وكانت بداية التعرف على فن الكاريكاتير من خلال والده الذي شرح له معني إحدى رسومات الفنان الكبير مصطفي حسين، الذي شاهده في جريدة الأخبار في صغره، ومن ثم كانت انطلاقته إلى عالم الكاريكاتير.وفي هذا اللقاء يكشف فنان الكاريكاتير شكري إمام لـ "الدستور" عن عوالمه في فن الكاريكاتير، وكيف دخله ومن هم الذين أثروا في وجدانه من عمالقة هذا الفن وغيرها من الموضوعات، وإلى نص الحوار:كنت منذ الصغر أحب الرسم بالوراثة، وكانت أمي تشجعني على تنمية هذه الموهبة وفي البداية رسمت المناظر الطبيعية والطبيعة الصامتة، وقد كان أبي يشتري جريدة الأخبار يوميا وكنت أنتظر حتى ينتهي من تصفحها ثم أخذ الجريدة إلى غرفتي وأغلقها واجلس أتأمل في رسم الفنان الكبير مصطفى حسين.لم أعلم في البداية ماذا يطلق على هذا الرسم حتى سالت أبى عليه، وأفادني بكل المعلومات من هنا بدأت أشتري المجلات والصحف، وأجلس في التدريب المستمر، حتى وصلت إلى مرحلة الإعدادية وحصلت على المركز الأول في مسابقة أقامتها المدرسة واستمررت على هذا المنوال حتى المرحلة الجامعية وكنت المسؤول عن الرسم في جريدة الجامعة وقررت حين ذاك أن أعمل في مجال الرسم الكاريكاتيري.في البداية كان هناك اعتراض من الأسرة أن أعمل كرسام كاريكاتيري في الصحف إلا أنن أصررت وقبلت التحدي، وأخذت أذاكر كثيرا قبل أن أبدأ في الرسم والاطلاع على ما يدور في العالم أجمع، فرسام الكاريكاتير يجب أن يتحلى بالثقافة والمعرفة لعرض الفكرة بشكل لائق يفهمه الجميع، وهذا يتطلب مجهودا كبيرا جدا لأن رسم الكاريكاتير صعب للغاية.من المؤسف حال الكاريكاتير الآن صعب للغاية. فهو يمر بأزمات لا حصر لها، فعلى سبيل المثال أصبح هناك عدد كبير جدا من رسامي الكاريكاتير غير الموهوبين، أضف على ذلك أن المساحة المتاحة لرسامي الكاريكاتير في الجرائد والمواقع الإلكترونية أصبحت صغيرة جدا.بجانب ذلك نظرة قطاع كبير من المجتمع إلى رسام الكاريكاتير أنها مهنة من ليس له مهنة، وعدم تعاون وزارة الثقافة مع الجمعية المصرية للكاريكاتير لحل أزماتها المادية وعدم توفير قاعات لعرض رسم الكاريكاتير للجمهور.هذا هو حال الكاريكاتير الآن مقارنة بما هو مضى فكان من يرسم الكاريكاتير عدد قليل جدا موهوبين بالفطرة مثقفين بدرجة عالية، ناهيك عن توافر مساحة واسعة للنشر، ونظرة المجتمع محترمة إلى فن الكاريكاتير ومن يمارسونه.للأسف هناك ضبابية ومشاكل لا حصر لها تواجه الكاريكاتير، فهل سيستمر أم يندثر لا أحد يعلم.كثيرون من الفنانين الذين شكلوا وجداني في مجال فن الكاريكاتير، منهم على سبيل المثال وليس الحصر الفنانين مصطفى حسين، أحمد طوغان، اللباد، زهدى، عبد المنعم رخا، صاروخان، الليثي، حسن حاكم، حجازي وغيرهم.منذ عام 1997 وأنا عضو بالجمعية المصرية للكاريكاتير، وأتيحت لي الفرصة بأن أشترك في كل المعارض السنوية التي تقام، وكنت أحد منظمي المهرجان الدولي للكاريكاتير الذي يقام بقصر الفنون بدار الأوبرا المصرية، والذى يشترك فيه أكثر من 600 رسام كاريكاتير من مختلف الدول حول العالم.أما عن الأماكن التي عملت بها على سبيل المثال جرائد الرأي، العربي الناصري، البديل، روز اليوسف، الدستور تحت رئاسة إبراهيم عيسي في بداية إنشائها، مجلة قطر الندى، ومجلة كاريكاتير.وأنا الآن رئيس قسم الكاريكاتير بجريدة الجمهورية، وعضو نقابة الصحفيين، وعضو بالجمعية المصرية للكاريكاتير، وعضو منظمة الفيكو الأوروبية للرسم الكاريكاتيري.أتمنى أن يلعب الكاريكاتير دوره الطبيعي خلال المرحلة المقبلة، وأن يكون هناك مساحة أفضل وأوسع في الجرائد والمجلات، والمواقع للنشر، للارتقاء بالمنظومة الصحفي، كما أتمنى أن يكون داخل كل بيت مصري رسمة كاريكاتيرية معلقة.