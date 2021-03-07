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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القوى العاملة» توفر 50 فرصة عمل للمصريين راغبي نقل الكفالة بالسعودية

الأحد 07/مارس/2021 - 12:49 م
فرصة عمل
فرصة عمل
دعاء جابر
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أعلن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، توفير 50 فرصة عمل عن طريق نقل الكفالة بشركة "تيك أواي" المسئولة عن توصيل الطلبات الخارجية لمطاعم البيك الشهيرة بالمملكة بجدة براتب 10 ريال علي كل طلب، وبدل وقود 80 ريال أسبوعيا، وتسلم المستحقات من راتب ووقود كل 15 يوما من الشهر.

وبتوجيه من الملحق العمالي وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة قام الملحق العمالي عبد الحليم محمود لبيب بالتفاوض مع شركة "تيك أواي" وتوفير 50 فرصة عمل بشرط أن يكون العامل له إقامة، واستمارة سيارة، ورخصة سير ورقم لوحة السيارة.

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