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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

للفتيات.. شروط التقدم لوظيفة منسقة ميدانية بالشرقية

الأحد 07/مارس/2021 - 12:49 م
الدكتور محمود عبد
الدكتور محمود عبد العظيم
سارة الوردانى
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قال الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إن الإدارة العامة للشباب بالمديرية بالتعاون مع مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر قامت بفتح باب التسجيل أمام الفتيات الرغبات في الحصول على وظيفة منسقة ميدانية بمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر بفرع مدينة الحسينية.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن شروط التقدم للوظيفة تشمل (القدرة على العمل الميداني - التمتع بشخصية قيادية قوية وابتكارية - القدرة علي اقناع الآخرين -العمل بروح الفريق)، مشيرًا إلى أن امتيازات الوظيفة تشمل (مرتب ثابت يبدأ من 2000 جنيه – حوافز- متغير تأمينات اجتماعية – تأمين صحي – فرصة للترقي- مواعيد العمل من التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا ًماعدا الجمعة والسبت).

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه تقرر تنظيم يوم مفتوح للتوظيف بمقر مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر بفرع مدينة الحسينية، وعنوانها شارع ترعة سراج أمام مدرسة الحسينية التجارية بنات يوم الأحد الموافق 14 مارس الجاري في تمام الساعة العاشرة صباحا، وذلك لإختيار (25) فتاه للعمل بوظيفة منسقة ميدانية ممن تنطبق عليهن شروط الالتحاق بالوظيفة.

يذكر أن مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر هي جمعية أهلية غير حكومية مشهره برقم 573 تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي وتحت مسمي "مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر" وذلك بموجب قانون رقم 84 لعام 2002 تقوم بتقديم خدمات مالية لدعم السيدات محدودات الدخل من خلال تقديم القروض للسيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر، بغرض مكافحة الفقر، وتوفير الخدمات المالية لتلك المشروعات، بما يدعم التنمية الاجتماعية وتوفير حياه كريمة.

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