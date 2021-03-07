إصابة شرطية أفغانية ومقتل زوجها في هجوم بإقليم هلمند

أكدت مصارد أمنية في أفغانستان إصابة شرطية ومصرع زوجها إثر تعرضهما لإطلاق نار في إقليم "هلمند" الواقع جنوبي البلاد.وقالت المصادر، حسبما نقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، إن الهجوم، الذي لم تعلن أي جهة مسئوليتها عنه، وقع صباح اليوم في مدينة "لاشكار جاه" عاصمة الإقليم.وذكر مصدر أن الشرطية التي أصيبت جراء الهجوم تدعى "ملالا"، فيما قتل زوجها الذي كان رفقتها إثر إطلاق النار.