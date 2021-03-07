أمينة خليل نصابة في «خلي بالك من زيزي»

تسابق الفنانة أمينة خليل الزمن للانتهاء من مشاهدها في المسلسل الدرامي الجديد "خلي بالك من زيزي" والمقرر عرضه في سباق دراما رمضان المقبل.وقال مصدر من داخل العمل لـ "الدستور" أن أمينة خليل طلبت من المخرج كريم الشناوي رفع ساعات تصوير العمل لتصل إلى 18 ساعة يوميا، لإنجاز أكبر قدر من مشاهد المسلسل قبل حلول شهر رمضان، وكشف المصدر عن استمرار تصوير العمل حتى الأسبوع الثاني من شهر رمضان.وقال المصدر لـ " الدستور" أن الفنانة تلعب دور نصابة خلال العمل الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي. "خلي بالك من زيزي" بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح، بيومي فؤاد، نهى عابدين، صبري فواز، علي قاسم، أسماء جلال، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.