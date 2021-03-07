وحدة السكتة الدماغية بجامعة القناة تحصل على الجائزة البلاتينية

أعلن الدكتور أسامة عنتر، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة قناة السويس، حصول وحدة السكتة الدماغية بجامعة القناة بالجائزة البلاتينية للجمعية العالمية للسكتة الدماغية.وخضعت مستشفى جامعة قناة السويس، خلال الفترة القليلة الماضية، لإعادة بناء وتحديث البنية التحتية والأقسام الداخلية بالمستشفيات والعمل المتواصل على إعادة هيكلة هذه الأقسام والتي لم تمتد إليها يد التطوير منذ سنوات طويلة.ووجه الدكتور أسامة عنتر، بإضافة عددا من الأقسام والوحدات منها وحدة أطفال الأنابيب ووحدة السكتة الدماغية، وقام بتشكيل فريق طبي لتولي العمل بهذه الوحدة وبتوجيهاته ومتابعته المستمرة لسير العمل بها وتوليه الإشراف المباشر عليها حصلت على الجائزة البلاتينية من الجمعية العالمية للسكتة الدماغية world stroke organization، بالاشتراك مع Angels.يشار إلى أن شعبة السكتة الدماغية بالجمعية المصرية لطب المخ والأعصاب والطب النفسي وجراحة الأعصاب، قامت بتقديم الدعم المستمر لهذه الوحدة.