الصين وكوبا تجددان اتفاقية صحية لـ5 سنوات

أكد كارلوس ميجيل بيريرا، السفير الكوبي لدى الصين، أهمية تجديد اتفاقية التعاون الصحي الثنائي الذي يعكس الإرادة السياسية للبلدين لتعزيز متانة العلاقات في هذا القطاع.جاءت تصريحات السفير الكوبي بعد اجتماعه ووزير الصحة الوطنية الصينية ما شياو وي، حيث تم تجديد اتفاقية التعاون الصحي والتي وقعت بين البلدين في عام 2014 خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس شي جين بينج إلى هافانا.وقال بيريرا في تصريحات لوكالة الأنباء الكوبية، اليوم الأحد إن تجديد هذه الاتفاقية سيسمح لكلا البلدين بتوسيع مجالات تعاون ثنائي جديدة مثل التكنولوجيا الحيوية الطبية والوقاية من الأمراض المزمنة ومكافحتها والطب التقليدي، بالإضافة إلى خدمات الرعاية الصحية الشاملة.وأضاف أن الاتفاقية ستوفر أيضا استمرارا للتعاون الصحي لمدة خمس سنوات وكذلك تفعيل العمل المشترك مع مهنيين كوبيين في مراكز الرعاية الصحية في الصين، والتدريب الأكاديمي، والسياحة الصحية، وتطوير مجمعات التكنولوجيا والاستثمارات.