«قومي حقوق الإنسان» يطلق دورة تدريبية للعاملين بمحافظة مطروح

بدأت صباح اليوم الأحد بمحافظة مطروح، فعاليات الدورة التدريبية التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، للعاملين بديوان عام المحافظة بمقر مكتبة مصر العامة حول أساسيات حقوق الإنسان.ويهدف التدريب إلى تطوير المعارف النظرية والمهارات العملية من خلال عدة موضوعات يتم مناقشتها خلال الجلسات التدريبية منها، المفاهيم والمصلحات الأساسية لحقوق الإنسان، آليات عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان في تلقي الشكاوى والتعامل معها، ثقافة التسامح وقبول الآخر ومنع التمييز والحقوق والحريات في الدستور المصري.ويسعى المجلس من خلال هذه الدورات التدريبية إلى بناء شراكات مع المؤسسات الحكومية تساهم في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.