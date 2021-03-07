وزير التعليم العالي يضع حجر أساس فرع جامعة السويس في جنوب سيناء

وضع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الأحد، حجر أساس فرع جامعة السويس بأبورديس بمحافظة جنوب سيناء؛ ليكون هذا الفرع نواة لجامعة جنوب سيناء، يرافقه اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، والدكتور أيمن عاشور، نائبه لشئون الجامعات، والدكتور أنور إسماعيل، مساعده للمشروعات القومية، وعدد من قيادات المحافظة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.وقال عبدالغفار إن محافظة جنوب سيناء خصصت قطعة أرض بمساحة 50 فدانًا، لإنشاء فرع الجامعة بحي السلام؛ من أجل التخفيف عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور، وتكبد مشقة السفر لمحافظات أخرى، موضحًا أن المرحلة الأولى من إنشاء فرع الجامعة ستشهد افتتاح أربع كليات، وهي (التربية، الآداب، العلوم، التجارة).وأكد اهتمام القيادة السياسية بزيادة عدد الجامعات والمعاهد وانتشارها في جميع أنحاء الجمهورية، لاستيعاب زيادة عدد الطلاب خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى سعي الدولة المصرية لإنشاء جامعة حكومية بكل محافظة، لتقليل اغتراب الطلاب وتطوير المقررات الدراسية بما يواكب متطلبات سوق العمل.وقدم الوزير الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه المستمر للتعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أن إنشاء فرع لجامعة السويس في محافظة جنوب سيناء سيعمل على سد احتياجات المحافظة من الخريجين المؤهلين، كما سيساعد في استمرار عملية التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة على كافة المستويات وبمختلف القطاعات.