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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طلب التحريات حول سب سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالإسكندرية

الأحد 07/مارس/2021 - 12:44 م
اللواء محمود أبو
اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول اتهام محصل وسائق أتوبيس نقل عام بالتعدي على سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالشتم والسب لإلقاء حجر تجاة الأتوبيس وتكسير نافذة، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط المباحث الجنائية، يفيد برصد منشور على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، بقيام محصل وسائق أحد أتوبيسات النقل العام بالاعتداء على إحدى السيدات من "ذوى الإحتياجات الخاصة" بالسب والشتم.

علي الفور تم استدعاء المذكورين وتبين أنهم سائق بهيئة النقل العام، ومحصل بذات الهيئة، وبسؤالهما قررا أنهما أثناء السير بالأتوبيس المشار إليه بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، قامت إحدى الفتيات باستقلال الأتوبيس ورفضت دفع الأجرة المقررة فقامت بالنزول فى نهاية الخط مع باقى الركاب، وقامت بإلقاء "حجر" تجاه الأتوبيس، مما أدى لحدوث كسر بأحد نوافذ الأتوبيس الزجاجية، ولعلمهما كونها من ذوى الإحتياجات الخاصة لم يقوما بتحرير محضر بالواقعة.

وأضاف عقب علمهما بتداول منشور يتناول الموضوع على خلاف الحقيقة، قاما بالبحث عنها والتصالح معها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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